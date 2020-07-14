Мер Києва Віталій Кличко застеріг киян від купання на пляжах столиці

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів про небезпечних умовах під час онлайн-брифінгу.

міський Голова звернув увагу, що минулого тижня на території всіх пляжів Києва вивісили жовті попереджувальні прапори. За словами Віталія Кличка, це сигнал, який закликає відпочиваючих триматися подалі від води.

"Це означає, що купатися не рекомендується. Але засмагати і відпочивати на пляжах можна. Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, які пройшли в Києві минулого тижня. В результаті взятих проб у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички", – заявив київський мер.

Як пояснив Віталій Кличко, після проливних дощів у водоймах завжди підвищується кількість шкідливих організмів. Як правило, вода сама очищується за кілька днів. Напередодні фахівці Госпродпотребслужбы взяли проби і до п'ятниці повідомлять, де можна безпечно купатися.

"Тому, якщо хочеться на пляж, то поки що можна лише засмагати, милуватися красою Дніпра і грати у волейбол!", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко попередив про посилення карантину в Києві: "Не хочу нікого лякати, але...".

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