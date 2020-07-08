У Києві повідомили про мінування автовокзалу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на OBOZREVATEL.

Повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 8 липня. Мова йде про центральний автовокзал столиці, який розташованій на Деміївській площі.

На місце одразу ж прибули правоохоронці та рятувальники. Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечний" бік парковки та попросили максимально звільнити периметр.

На місці розпочались необхідні роботи усередіні приміщення, тому туди перестали впускати сторонніх.

Наразі вже відомо, що опергрупа з собаками перевірила приміщення та околиці автовокзалу, але вибуховий пристрій так і не виявили. Вокзал закрили до 20.30.

Слід зазначити, що повідомлення про замінування певних об'єктів у Києві не є рідкістю. Зокрема, 9 червня у в Києві через повідомлення про мінування було зачинено станцію метро Майдан Незалежності та пересадку. Тоді вхід та вихід на станцію зачинили, а на місці працювала група саперів. Представники метрополітену розповіли, що їм надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Станцію для громадян відкрили одразу після закінчення перевірки спеціальними службами всієї території зачиненої станції на наявність там вибухових предметів та речовин. За результатами перевірки вибухівки знайдено не було.

Крім того, 1 червня у Києві невідомий чоловік із пакетом, з якого тягнувся дріт до пульта в руці, заявив, що збирається підірвати міст Метро. Поліція оточила споруду та ввела спецоперацію "Грім". Пізніше підозрюваного затримали. Виявилося, що бомби у нього не було.

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