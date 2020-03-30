У Києві відключать опалення до кінця тижня

Опалення в столиці планують відключити до кінця тижня, коли температура досягне певної позначки. Про це на брифінгу розповів 30 березня мер Києва.

Кияни вже встигли насолодитися теплом майже в 20 градусів, і супутньої спекою в квартирах. Тепер же прохання городян відключити газ почастішали ще і з тієї причини, що у багатьох не вистачає коштів для її оплати під час карантину.

За нормативами міські влади можуть прийняти розпорядження про відключення опалення тоді, коли середньодобова температура не буде нижчою +8 градусів за Цельсієм.

З другого квітня в Україні і Києві почне теплішати. Міська влада робить ставку на кінець тижня, щоб відключити газ у квартирах киян.

Зазначимо, що 25 березня були відключені від опалення школи, дитячі садки та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, що синоптики розповіли, яка погода буде на Київщині 31 березня.

У вівторок, в останній день березня киян застане похмура погода, яка тільки під вечір зміниться сонячної. Крім цього, дощу не буде.

Так, вологість повітря в Києві до 48%, а температура опуститься до прохолодних +0 +6 градусів на термометрі.

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Інцидент стався на вулиці Рейтарській у Києві. Під час їх дій, до них підійшли перехожі і розповіли, що так не можна робити, а також змусили повернути номеру.

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