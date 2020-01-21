Вночі 20 січня горіла квартира у Солом'янському районі Києва

Займання виникло в одній з квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежники вивели 3 осіб на безпечну відстань і передали фахівцям швидкої медичної допомоги, повідомляє Politeka.net.

У 23:35, на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу, а вже в 00:23 рятувальники локалізували загоряння та о 01:15 - пожежа була повністю ліквідована. В результаті пожежі вогнем знищено кімнату і балкон, частково пошкоджено кухонні меблі, закопчено стіни та стеля квартири.

Над ліквідацією пожежі на місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу. Причина загоряння встановлюється.

Нещодавно ми повідомляли, що в Києві на Троєщині загорілася багатоповерхівка, почалася термінова евакуація.

Фото і відео з пожежею на вулиці Каштановій, 15а, розмістили в соцмережах.

"Загоряння на 3-4 поверсі багатоповерхового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також густий дим затягнув всі верхні поверхи. На місці кілька одиниць пожежної техніки. Деталі події та інформація про постраждалих встановлюються", – повідомили очевидці події.

«Дуже серйозно палає багатоквартирний будинок на Бальзака (ж/м Троєщина). Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – написали в мережі.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео НП.

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