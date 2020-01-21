Ночью 20 января горела квартира в Соломенском районе Киева

Возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время тушения пожарные вывели 3 человек на безопасное расстояние и передали специалистам скорой медицинской помощи, сообщает Politeka.net.

В 23:35, на линию "101" поступило сообщение о пожаре, а уже в 00:23 спасатели локализовали возгорание и в 01:15 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено комнату и балкон, частично повреждены кухонная мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Над ликвидацией возгорания на месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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Фото и видео с пожаром на улице Каштановой, 15а, разместили в соцсетях.

"Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Также густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются", – сообщили очевидцы события.

«Очень серьезно пылает многоквартирный дом на Бальзака (ж/м Троещина). Надеемся, что обойдется без пострадавших», – написали в сети.

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