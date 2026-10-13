Шостий апеляційний адмінсуд визнав протиправними пункти постанови Кабміну №932, за якими система автоматично повертала на військовий облік людей, раніше виключених через стан здоров'я. Уряд тепер зобов'язаний створити механізм скасування такої незаконної постановки на облік.

Військовий облік в Україні знову в центрі судової суперечки — цього разу Шостий апеляційний адміністративний суд визнав окремі пункти постанови Кабінету Міністрів незаконними, бо вони змушували автоматично ставити на облік тих, кого за законом давно виключили.

Йдеться про Постанову №932 від 16 серпня 2024 року, якою уряд затвердив експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. На папері йшлося про швидке оновлення бази даних, але на практиці електронний обмін між Державною міграційною службою та Міноборони реєстрував людей без урахування їхнього офіційного статусу «виключений з обліку».

Що саме визнав суд незаконним

Як повідомляє 24 канал, у справі 320/31215/25 апеляція зобов'язала Кабмін привести пункти 17 та 17-1 Постанови 932 у відповідність до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу». Суд погодився, що підзаконні акти уряду не можуть суперечити базовому закону.

Показовою стала історія позивача: чоловіка визнали непридатним до військової служби ще у 2017 році за висновком ВЛК і виключили з обліку. Однак під час автоматичної верифікації у 2025 році система знову відобразила, що він нібито перебуває на обліку в ТЦК. Тобто людина з позначкою «непридатний» у документі раптом «повернулася» у реєстр без жодних пояснень.

Позиція Міноборони та першої інстанції

Міністерство оборони, яке виступало третьою особою у справі, пояснювало, що автоматичне ведення відомостей до Реєстру не змінює правовий статус людини, а лише «актуалізує дані». На цій підставі Київський окружний адміністративний суд відмовив позивачу — суддя вважав автоматизацію суто технічним процесом.

Проте апеляція повністю переглянула справу і підтвердилась, що автоматичність не звільняє чиновників від обов'язку дотримуватися закону. Тепер уряд зобов'язаний змінити документ і створити чіткий механізм для скасування таких постановок на облік.

Що змінюється для людини

Судова перемога корисна насамперед тим, кого визнали непридатними до служби й офіційно виключили з обліку. Якщо через автоматичну верифікацію їхні дані повторно потрапили в реєстр, це тепер має бути скасовано.

Як перевірити свій статус і що робити

Якщо ви були виключені з військового обліку або підозрюєте, що система могла помилково повернути вас на облік, передовсім перевірте свій статус у застосуванні «Резерв+» або через «Дію». Далі дотримуйтесь таких кроків:

Зверніться до ТЦК за місцем обліку з письмовою заявою про перевірку відображених у реєстрі відомостей.

Додайте копію колишнього висновку ВЛК чи іншого документа, що підтверджує ваш раніший статус «виключений» або «непридатний».

Якщо відомості не виправили — оскаржте дії через суд у порядку адміністративного судочинства.

Важливий момент, який визнають і адвокати: статус «На обліку» в «Резерв+» сам по собі ще не означає, що людину призвуть. Для мобілізації потрібні наявні законні підстави — відсутність відстрочки чи бронювання, придатність до служби та інші норми законодавства.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: суд скасування призов чоловіка, пояснивши, чому наказ ТЦК протиправний.