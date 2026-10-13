Шестой апелляционный админсуд признал противоправными пункты постановления Кабмина №932, по которым система автоматически возвращала на военный учет людей, ранее исключенных по состоянию здоровья. Правительство теперь обязано создать механизм отмены такой незаконной постановки на учет.

Военный учет в Украине снова в центре судебного спора — на этот раз Шестой апелляционный административный суд признал отдельные пункты постановления Кабмина незаконными, поскольку они вынуждали автоматически ставить на учет тех, кто по Закону давно был исключен.

Речь идет о Постановлении № 932 от 16 августа 2024 года, которым утвердили экспериментальный проект автоматической верификации и проверки типографий о призывниках, военнообязанных и резервистах. На бумаге и шла о быстром обновлении базы данных, но на практике электронный обмен между ГМС и Минобороны регистрировал людей без учета их официального жилого статуса «исключенный из учета».

Что именно признали незаконным

Как сообщает 24 канал, по делу № 320/31215/25 апелляция обязала Кабмин привести пункты 17 и 17-1 Постановления № 932 в соответствие с Законом «О воинской обязанности и военной службе». Суд согласился, что подразделен акты правительства и могут противоречить базовому закону.

Показатель стала история истца: его признали негодным к службе еще в 2017 году по заключению ВВК и исключили из учета. Но во время автоматической верификации в мае 2025 года система снова отобразила, что он якобы Учет состоит на учете в ТЦК. То есть человек с оплатой «негодный» внезапно «вернулся» в реестр без всяких объяснений.

Позиция Минобороны и первой инстанции

Минобороны, выступая третьей стороною, объясняло, что автоматическое внесение сведений в реестр не меняет правовой статус человека, а лишь «актуализирует данные». На этом основании Киевский окружной админсуд отказал истцу — судья счел автоматизацию чисто техническим производ.

Однако апелляция полностью пересмотрела дело и подтвердила, что автоматизация не освобождает чиновников от обязанности соблюдать Закон. Теперь правительство должно изменить документ и создателя четкий механизм отмены такой постановки на учет.

Что меняется для человека

Судебная победы полезна прежде всего тем, кого признали негодным к службе и официально исключили из учета. Если из-за автоматической верификации их данные повторно попали в реестр, это теперь должно быть отменено.

Как проверить свой статус и что делать

Если вы были исключены из военного учета или подозреваете, что система ошибочно вернула вас в реестр, профессионально проверьте свой статус в приложении «Резерв+» или через «Дію». Далее следуйте вентиляторам:

Обратитесь в ТЦК по месту учета с письменным заявлением о проверке отображенных данных.

Приложите копии прошлого заключения ВЛК или иного документа, подтверждающего ваш прошлый статус «исключенный» или «негодный».

Если данные не исправляют — обжалуйте действия в порядке административного судопроизводства.

Важный момент, который признают и адвокаты: статус «на учете» в «Резерв» сам по себе еще не означает, что человека иззовут. Для мобилизации нужны основания — отсутствие отсрочки или бронирования, годность к службе и другие требования закона.

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