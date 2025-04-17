Горожанам рассказали, какова ситуация с графиками отключения света в Киевской области на 18 апреля и угрожают ли им новые ограничения в энергоснабжении.

Готовятся графики отключения света в Киевской области на 18 апреля, поэтому жителей просят заранее подготовиться сообщает Politeka.

В частности, специалисты ДТЭК будут работать в рамках Барышевского поселкового территориального общества в Броварском районе. По информации Барышевского поссовета, в связи с этим свет будут включать в селе Барышевка. С 9:00 до 17:00 обесточивания ожидаются на улицах Калиновой, Привокзальной, Центральной.

Также будут графики отключения света в Киевской области 18 апреля будут вводиться в пределах Вороньковской сельской территориальной общины.

Не будет электроэнергии с 8:30 до 20:00 в населенном пункте Вороньков на улицах: Береговая, Вишневая, Горовая, Дачная, Родниковая, Заречная, Ивана Коновала, Кийловская, Кийловский, Кольцевая, Кутовская, Лесная, Мазепы, Мамайсура, массив Казацкий, ул. Уютная, Мира, Мира пер., Молодежная, Народная, Неопределенная, Независимости, Новая, Озерная, Осовица, Первомайская, Полевая, Полевой пер., Романковский, Садовая, Центральная, Шевченко, Шевченко пер., Счастливая, Счастливый, Ясная.

Кроме того, обесточиваные затронет Кийлив (улица Гаевая, Гончаровская, Дамба, Дачи Днепра, Днепровская, Леси Украинки, Лесная, Луговая, Молодежная, Набережная, Неопределенная, Озерная, Парковая, Петренко, Рудяковская, Франко, Шевченко, Школьная) и Жеребятин (ул. Береговая, Заповедная, К.А. Степанкова, Лесная, Неопределенная, Садовая, Центральная).

Ситуация в энергосистеме Украины остается контролируемой благодаря стабильному снижению потребления электроэнергии..

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