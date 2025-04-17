Відтепер для однієї категорії заберуть пільги, тому відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві не змінеться, проте перестануть діяти льготні ціни, тому частина містян заплатить більше, повідомляє Politeka.net.

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З 1 травня побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинною вартістю — 4,32 грн за кВт·год, згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Документ передбачав фіксацію ціни до кінця квітня, однак уряд вирішив не переглядати вартість і надалі.

Водночас відбудеться скасування пільги для абонентів з електроопалювальними системами. До цього часу вони сплачували 2,64 грн за кВт·год у межах 2000 кВт·год на місяць, а за перевищення – загальний тарифний план. Відтепер для цієї категорії відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві та для них діятиме єдина ставка — 4,32 грн за кВт·год без жодних знижок.

Ціна на природний газ для населення залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр. Постачання за цією фіксованою ставкою забезпечує компанія «Нафтогаз», яка обслуговує більшість побутових споживачів в Україні. Уряд продовжив дію цього тарифного плану до 31 жовтня 2025 року.

Уряд запевняє: зростання тарифів на газ не планується щонайменше до завершення воєнного стану і ще протягом шести місяців після його скасування.

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