Теперь для одной категории заберут льготы, поэтому произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве не изменится, однако перестанут действовать льготные цены, поэтому часть горожан заплатит больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать в мае.

С 1 мая бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующей стоимости — 4,32 грн за кВтч, согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Документ предусматривал фиксацию цены до конца апреля, однако правительство решило не пересматривать стоимость и дальше.

В то же время произойдет отмена льготы для абонентов с электроотопительными системами. До этого времени они платили 2,64 грн за кВтч в пределах 2000 кВтч в месяц, а за превышение – общий тарифный план. Теперь для этой категории произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве и для них будет действовать единая ставка — 4,32 грн за кВтч без скидок.

Цена на природный газ для населения остается стабильной – 7,96 грн за кубометр. Снабжение по этой фиксированной ставке обеспечивает компания «Нафтогаз», обслуживающая большинство бытовых потребителей в Украине. Правительство продлило действие этого тарифного плана до 31 октября 2025 года.

Правительство уверяет: ростст стоимости газа не планируется, по меньшей мере, до завершения военного положения и еще в течение шести месяцев после его отмены.

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