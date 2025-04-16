«Газмережі» просять заздалегідь перекрити крани на опусках перед приладами та бути готовими до відключення газу у Київській області 17 квітня.

«Газмережі» попередили про відключення газу у Київській області 17 квітня, проте обмеження стосуватимуться лише окремих районів, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті філії ТОВ «Газмережі».

Зокрема, у Білій Церкві тимчасово призупинять газопостачання у зв’язку з проведенням робіт із реконструкції системи. Обмеження діятимуть з 09:00 до 17:00 та охоплять окремі багатоквартирні будинки за адресами:

вул. Партизанська, 23;

просп. Незалежності, 62.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на опусках перед приладами та не відкривати їх до завершення робіт. Відновлення подачі блакитного палива здійснюватимуть фахівці Київської філії ТОВ «Газмережі». Там обіцяють зняти обмеження після закінчення робіт.

Також відключення газу у Київській області 17 квітня станеться у Броварах. У зв’язку з технічними роботами частково буде призупинено газопостачання за такими адресами:

вул. Олександра Онікієнка, буд. №6/5, №6/6, №2, №1;

вул. Батуринська, буд. №35.

«Прохання до споживачів: перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу. Відновлення газопостачання буде проводитися працівниками Київської філії», - додали у повідомленні.

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