«Газсети» просят заранее перекрыть краны на опусках перед приборами и готовы к отключению газа в Киевской области 17 апреля.

«Газсети» предупредили об отключении газа в Киевской области 17 апреля, однако ограничения будут касаться только отдельных районов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте филиала ООО "Газсети".

В частности, в Белой Церкви временно приостановят газоснабжение в связи с проведением работ по реконструкции системы. Ограничения будут действовать с 09.00 до 17.00 и охватят отдельные многоквартирные дома по адресам:

ул. Партизанская, 23;

просп. Независимости, 62.

Жителей просят заранее перекрыть краны на опусках перед приборами и не открывать их до завершения работ. Восстановление подачи голубого топлива будут осуществляться специалистами Киевского филиала ООО «Газсети». Там обещают снять ограничения по окончании работ.

Также отключение газа в Киевской области 17 апреля произойдет в Броварах. В связи с техническими работами частично будет приостановлено газоснабжение по следующим адресам:

ул. Александра Оникиенко, дом. №6/5, №6/6, №2, №1;

ул. Батуринская, дом. №35.

«Просьба потребителям: перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Восстановление газоснабжения будет производиться работниками филиала», - добавили в сообщении.

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