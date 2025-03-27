В ДТЭК сообщили, какие графики отключения света запланированы в Киеве и области на пятницу, 28 марта 2025 года.

По данным ДТЭК, в ряде населенных пунктов Киевской области 28 марта 2025 года будут задействованы графики отключения света с целью проведения профилактических работ в сети, пишет Политека.

Такие ограничения в электроснабжении продлятся до 10 часов в сутки.

Эти меры должны повысить надежность энергосистемы и помочь избежать аварийных ситуаций в будущем, сообщает Политека.

В частности, профилактические работы в пятницу будут проводиться на территории Кагарлыкской городской территориальной общины. Поэтому с 8:30 до 18:30 без электроэнергии останутся жители села Черняхов по улице Сергея Бондаренко.

На территории Вороньковской общины в Бориспольском районе Киевской области графики отключения света 28 марта с 9:00 до 19:00 будут действовать в селе Сошников по улицам Иванова, Солонской и Шевченко.

Также в ДТЭК предупреждают об ограничении электроснабжения в пятницу в селе Микуличи Немишаевской общины в Бучанском районе. В этом населенном пункте они будут действовать с 8.30 до 17.00 по ул. Варшавская, Покровская, Соборная, Широкая, Героев Крут, Центральная, а также пер. Киевском.

28 марта в регионе будут действовать именно локальные графики отключения света, ведь потребности для введения стабилизационных и аварийных нет. Отметим, столицу никакие ограничения в этот день не коснутся.

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