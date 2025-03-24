Мобилизация в Украине продолжается и работники могут быть забронированы от призыва в определенных условиях.

Мужчину, работающего на предприятии, имеющем статус критически важного во время того, как идет мобилизация в Украине , могут не брать на службу в армии, сообщает Политека.

Что это значит, рассказал представитель территориального центра комплектования Олег Чуб.

Условия и ограничения

Оформление бронирования работников предприятий возможно только при выполнении ими мобилизационного задания. Согласно постановлению Кабинета Министров №45, если компания не выполняет его, то и не имеет права оберегать работающих там мужчин от призыва. В таком случае лица не подлежат переводу на специальный учет.

По этому постановлению такая возможность предоставляется рабочим организаций, которые выполняют критически важные для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время, когда идет мобилизация в Украине. Это также относится к государственным органам и органам местного самоуправления.

Ранее мы также писали о том, что делать, если военнообязанного незаконно вернули на учет. В таком случае человеку необходимо подать заявление в ТЦК для исправления данных, и в течение пяти дней информация должна быть исправлена ​​в Едином реестре.

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