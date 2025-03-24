Під час мобілізації в Україні деяких виключених громадян можуть поставити на облік через помилку.

У випадку, якщо громадянина, яка не підлягає мобілізації в Україні, повернули на військовий облік, це може бути помилкою Територіального центру, повідомляє Politeka.

У такому випадку людині необхідно подати заяву до ТЦК для виправлення даних, і протягом п’яти днів інформація має бути виправлена ​​в Єдиному реєстрі, повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

До юриста звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку і виїхав на постійне проживання за кордон. Після повернення на батьківщину він зрозумів, що його знову внесли до списків військовозобов'язаних, і запитав, чому це сталося, а також чи можна йому знову виїхати з України.

Адвокат пояснив, що, ймовірно, проблема виникла через те, що ТЦК не оновив дані про виключення цього громадянина з в Єдиного реєстра. Це, за словами юриста, не є помилкою з боку самого громадянина. Він підкреслив, що в такій ситуації потрібно подати заявку до ТЦК з проханням внести правильні дані до реєстру, додавши копію військового квитка з відміткою про включення.

Юрій Айвазян також зауважив, що зміни до реєстру "Оберіг" повинні бути внесені протягом п'яти днів з моменту подачі заяви. Після цього чоловік може без перешкод перетинати державний кордон навіть під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні. ʼ

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