Во время мобилизации в Украине некоторых исключенных граждан могут поставить на учет по ошибке.

В случае, если гражданина, не подлежащего мобилизации в Украине , вернули на военный учет, это может быть ошибкой Территориального центра, сообщает Politeka.

В таком случае человеку необходимо подать заявление в ТЦК для исправления данных, и в течение пяти дней информация должна быть исправлена ​​в Едином реестре, сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

К юристу обратился гражданин, ранее исключенный из военного учета и выехавший на постоянное проживание за границу. По возвращении на родину он понял, что его снова внесли в списки военнообязанных, и спросил, почему это произошло, а можно ли ему снова уехать из Украины.

Адвокат объяснил, что, вероятно, проблема возникла из-за того, что ТЦК не обновил данные об исключении этого гражданина в Единого реестра. Это, по словам юриста, не ошибка со стороны самого гражданина. Он подчеркнул, что в такой ситуации нужно подать заявку в ТЦК с просьбой внести правильные данные в реестр, добавив копию военного билета с отметкой о включении.

Юрий Айвазян также отметил, что изменения в реестр "Оберег" должны быть внесены в течение пяти дней с момента подачи заявления. После этого мужчина может беспрепятственно пересекать государственную границу даже во время действия военного положения и мобилизации в Украине.

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