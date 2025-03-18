У 2025 році проходження військово-лікарської комісії залишається важливим етапом для визначення придатності до військової служби під час того, як йде мобілізація в Україні.

Попри те, що мобілізація в Україні триває, не всі зобов'язані проходити цей огляд, і існують певні винятки, які варто знати, щоб уникнути штрафів і проблем із законом, пише Політека.

Як пояснила юрист Орися Швець, згідно з новими змінами в законодавстві, ВЛК є обов'язковою процедурою для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є категорії осіб, які можуть бути звільнені від проходження медкомісії.

Так, чоловіки, які не досягли 25 років або мають групу інвалідності, не зобов'язані проходити її. Всі інші повинні пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Тим, хто підпадає під вимогу обов'язкового проходження ВЛК і не виконуватиме цю умову, загрожують штрафи в час, коли йде мобілізація в Україні.

За порушення військового обліку та відмову від проходження медкомісії, штраф може становити від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо штраф буде сплачено несвоєчасно, сума може зрости до 56 000 гривень.

Раніше ми також писали, що чоловіки призовного віку повинні надати підтвердження свого права на виїзд за кордон, яке залежить від наявності відповідних паперів. Для того, щоб виїхати за межі країни, чоловікам потрібні певні документи.

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