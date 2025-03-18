В 2025 году прохождение военно-врачебной комиссии остается важным этапом для определения пригодности к военной службе во время мобилизации в Украине.

Несмотря на то, что мобилизация в Украине продолжается, не все обязаны проходить этот осмотр, и существуют определенные исключения, которые следует знать, чтобы избежать штрафов и проблем с законом, пишет Политека.

Как пояснила юрист Арина Швец, согласно новым изменениям в законодательстве, ВЛК является обязательной процедурой для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее, есть категории лиц, которые могут быть освобождены от прохождения медкомиссии.

Так, мужчины, не достигшие 25 лет или имеющие группу инвалидности, не обязаны проходить ее. Все остальные должны пройти медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года.

Тем, кто подпадает под требование обязательного прохождения ВЛК и не будет выполнять это условие, грозят штрафы в то время, когда идет мобилизация в Украине.

За нарушение военного учета и отказ от прохождения медкомиссии штраф может составлять от 17 000 до 25 500 гривен. Если штраф будет уплачен несвоевременно, сумма может возрасти до 56 000 гривен.

Ранее мы также писали, что мужчины призывного возраста должны предоставить подтверждение своего права на выезд за границу, которое зависит от наличия соответствующих бумаг. Для того чтобы выехать за пределы страны, мужчинам нужны определенные документы.

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