Ежемесячная денежная помощь в Киеве предоставляется для лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Программа "Турбота" предоставляет возможность получить выплаты, которые варьируются от 1200 до 2500 гривен.Эта трехлетняя программа не нова. Впервые она была введена еще в 2016 году. Но в очередной раз ее действие продлено на 2025-2027 годы.

Программа "Турбота" не только предусматривает различные выплаты, но и дают людям необходимые средства, такие как протезы, реабилитационные и передвижные средства, а также средства личной гигиены. Кроме того, программа включает компенсации за:

льготный проезд,

санаторно-курортное лечение и оздоровление для лиц по льготным категориям..

2500 грн получают:

дети с инвалидностью подгруппы А, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также дети-сироты

2000 грн ежемесячно предоставляются:

детям с инвалидностью,

детям, на которых установлена ​​опека или попечительство,

лицам с инвалидностью I группы, если их пенсия меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц и являющихся получателями социальных выплат,

лицам, получающим пособие на тяжело больных детей, в частности при редких заболеваниях или тяжелых травмах.

1200 грн предоставляются лицам с инвалидностью II группы, получающими государственную социальную помощь.

Важная деталь: Если человек попадает в несколько категорий, денежная помощь в Киеве предоставляется только одна, но в большем размере.

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