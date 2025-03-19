Робота в Києві необмежується вакансіями для людей з досвідом, на багатьох робочих місцях готові взяти студента.

Ринок праці продовжує розвиватися, пропонуючи нові можливості для фахівців, проте робота у Києві для студентів також знайдеться, повідомляє Politeka.net.

Цікаві оголошення опублікували на Work.ua.

Наприклад, відкрилася вакансія адміністратора дитячого футбольного клубу, що дає шанс приєднатися до професійної команди. Футбольний центр раннього розвитку шукає комунікабельного студента з досвідом від року.

Пропонується стабільний дохід від 25 000 гривень та повну зайнятість. Основні обов'язки включають координацію діяльності клубу, налагодження контактів з клієнтами та їх залучення, облік даних і підготовку звітів, а також обробку дзвінків та здійснення касових операцій.

Пропозиції роботодавця: стабільна зарплата від 25 000 до 35 000 грн (фіксована ставка + бонуси); графік 5/2, з 9:30 до 19:00; можливість кар'єрного зростання та премії за досягнення.

Також потрібен менеджер з продажу, продавець-консультант (Vape Shop, вокзал, Видубичі). Робочий досвід є гарним стартом, але не є обов’язковим. Зарплата 25 тисяч проте є можливість заробити бонуси.

Робота у Києві пропонується на вакансію продавець-консультант розливного пива (ст. м. Нивки). В обов’язки буде входити: консультування та обслуговування клієнтів згідно стандартів компанії; підготовка магазину до відкриття/закриття; прийом, викладка та контролювання якості товару; виконання планів продажів; підтримка чистоти та порядку на робочому місці. Зарплата - від 20 до 25 тисяч гривень.

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