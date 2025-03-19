Работа в Киеве неограничивается вакансиями для людей с опытом, на многих рабочих местах готовы взять студента.

Рынок труда продолжает развиваться, предлагая новые возможности для специалистов, однако работа в Киеве для студентов найдется, сообщает Politeka.net.

Интересные объявления опубликовали на Work.ua.

К примеру, открылась вакансия администратора детского футбольного клуба, что дает шанс присоединиться к профессиональной команде. Футбольный центр раннего развития ищет коммуникабельного студента с опытом от года.

Предлагается стабильный доход от 25 000 гривен и полную занятость. Основные обязанности включают в себя координацию деятельности клуба, налаживание контактов с клиентами и их привлечение, учет данных и подготовку отчетов, а также обработку звонков и осуществление кассовых операций.

Предложения работодателя: стабильная зарплата от 25000 до 35000 грн (фиксированная ставка + бонусы); график 5/2, с 9:30 до 19:00; возможность карьерного роста и премии за достижения.

Также нужен менеджер по продажам, продавец-консультант (Vape Shop, вокзал, Выдубичи). Опыт является хорошим стартом, но не является обязательным. Зарплата 25 тысяч, однако есть возможность заработать бонусы.

Работа в Киеве предлагается на вакансию продавец-консультант разливного пива (ст. г. Нивки). В обязанности будут входить: консультирование и обслуживание клиентов согласно стандартам компании; подготовка магазина к открытию/закрытию; прием, выкладка и контроль качества товара; выполнение планов продаж; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. Зарплата – от 20 до 25 тысяч гривен.

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