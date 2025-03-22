Повышение тарифа на отопление в Киеве пока не будет, но эксперты дали негативный прогноз.

В Украине, в частности, в Киеве тарифы на отопление для населения останутся на уровне прошлого года – это связано с действием моратория на повышение цен, введенного из-за военного положения, передает Политека.

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление будет действовать до конца апреля.

По данным Киевтеплоэнерго, в 2025 году жители столицы будут платить за отопление 1654,41 грн/гкал.

Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля 2025 года останется на уровне 4,32 грн/киловатт-час. Правительство пока не планирует пересматривать стоимость как минимум до конца года.

Что может измениться в следующем месяце?

Согласно постановлению Кабмина №632 от 31.05.2024, текущая стоимость услуг сохранится до конца апреля.

После 1 мая будут рассматриваться два варианта: повышение тарифов в Киеве на электроэнергию или продление действующего тарифа еще на год.

По словам представителей правительства, пока повышение стоимости не планируется. Специалисты отмечают, что этот вопрос станет актуален после завершения войны или в 2026 году, если ситуация останется стабильной.

Увеличение тарифа на отопление в Киеве с 1 мая?

С 1 мая в Украине отменяется специальный тариф для пользователей электроотопления.

Тарифы в Киеве на данный момент:

Первые 2000 киловатт-часа потребления – 2,64 за льготный тариф.

После превышения этого лимита – стандартный тариф.

С 1 апреля 2025 года для всех потребителей электроотопления будет действовать единая ставка – 4,32 грн/кВт*ч.

Как это повлияет на затраты при потреблении:

1800 кВт*ч в месяц – платеж составит 4752 грн.

2300 за 6576 (первые 2000 кВт*ч по старому тарифу, остальные – по новому).

В городах с централизованным отоплением они формируются на основе расходов, утверждаемых местными властями или НКРЭКУ.

Кабинет Министров ввел новые правила оплаты за отопление для потребителей, чье тепло зависит от электроэнергии. Введен льготный объем потребления электричества, позволяющий экономить.

По мнению экспертов, повышение тарифов в Киеве в частности напрямую зависит от политической ситуации. Если выборы пройдут – цены, вероятно, не изменятся до их завершения. В противном случае следует быть готовым к возможному росту коммунальных платежей.

Отопление в Украине дешевле, чем в Европе, но недоступно для многих

Эксперты отмечают, что в Украине стоимость остается ниже, чем в большинстве европейских стран.

В то время как европейцы вынуждены платить гораздо больше, главной проблемой для украинцев является низкая платежеспособность, из-за чего даже относительно низкие тарифы становятся финансовым бременем.

Как изменились тарифы в 2025 году?

Согласно данным Госстата, в январе 2025 г. общие расходы на жилье, коммунальные услуги, электроэнергию и топливо выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего подорожала электроэнергия – рост тарифов составил 63,6%.

Повышение тарифа на отопление в Киеве не планируется и остается стабильным благодаря мораторию на повышение тарифов.

Несмотря на это, для многих украинцев даже нынешний уровень тарифов остается значительной финансовой нагрузкой.

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