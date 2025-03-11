З 1 квітня 2025 року планується значне підвищення тарифів у Києві на водопостачання та водовідведення.

З початком другого місяця весни, місцеві мешканці відчують підвищення тарифів у Києві і будуть змушені платити за воду більше, пише Політека.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів у Києві планують впроважити у два етапи, і вже з квітня кияни будуть платити за воду на 34,2% більше. Друге підвищення тарифів у Києві відбудеться 1 липня 2025 року.

Так, з 1 квітня 2025 року ціна на централізоване водопостачання в столиці складе 17,57 грн за 1 куб. м без ПДВ, а водовідведення — 16,41 грн без ПДВ. З урахуванням ПДВ загальна вартість складе 40,78 грн за кубометр.

З 1 липня 2025 року ціни знову зростуть — централізоване водопостачання коштуватиме вже 21,42 грн за куб. м (без ПДВ), а водовідведення — 17,66 грн (без ПДВ). Разом ціна на воду в Києві з липня 2025 року становитиме 46,9 грн з ПДВ.

Це підвищення тарифів у Києві буде відчутним для киян, адже наразі вартість води для населення складає 30,384 грн за кубометр (з ПДВ). Таким чином, з квітня ціна зросте на 34,2%, а з липня ще на 15%.

Зростання тарифів обумовлено декількома чинниками, серед яких основними є необхідність ремонту зношених мереж, збільшення витрат на електроенергію для водопостачання та водовідведення, а також інфляція та загальна економічна ситуація в країні.

Місцеві органи влади та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі комунальних послуг, визначають ціни, зважаючи на потреби в модернізації інфраструктури та забезпечення належного рівня послуг.

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