С 1 апреля 2025 г. планируется значительное повышение тарифов в Киеве на водоснабжение и водоотвод.

С началом второго месяца весны местные жители ощутят повышение тарифов в Киеве и будут вынуждены платить за воду больше, пишет Политека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Повышение тарифов в Киеве планируют провести в два этапа, и уже с апреля киевляне будут платить за воду на 34,2% больше. Второе повышение тарифов в Киеве состоится 1 июля 2025г.

Так, с 1 апреля 2025 г. цена на централизованное водоснабжение в столице составит 17,57 грн за 1 куб. м без НДС, а водоотвод – 16,41 грн без НДС. С учетом НДС, общая стоимость составит 40,78 грн за кубометр.

С 1 июля 2025 года цены снова вырастут — централизованное водоснабжение обойдется уже в 21,42 грн за куб. м (без НДС), а водоотвод – 17,66 грн (без НДС). Итого цена на воду в Киеве с июля 2025 года составит 46,9 грн с НДС.

Это повышение тарифов в Киеве будет ощутимым для киевлян, ведь стоимость воды для населения составляет 30,384 грн за кубометр (с НДС). Таким образом с апреля цена вырастет на 34,2%, а с июля еще на 15%.

Рост тарифов обусловлен несколькими факторами, среди которых основными являются необходимость ремонта изношенных сетей, увеличение расходов на электроэнергию для водоснабжения и водоотведения, а также инфляция и общая экономическая ситуация в стране.

Местные органы власти и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области коммунальных услуг, определяют цены, учитывая потребности в модернизации инфраструктуры и обеспечения надлежащего уровня услуг.

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