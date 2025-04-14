Есть несколько причин, почему пенсионеры могут остаться без пенсии в Украине , сообщает Politeka.
Поддержка может быть прекращена, если обнаружены нарушения или особенности, предусмотренные Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Есть четыре основные причины прекращения начисления выплат:
- Денежная поддержка назначена из недостоверных документов.
- Получатель скончался.
- Пенсионер не получал деньги в течение полугода.
- Пенсионер уехал в другую страну на постоянное место жительства в стране, которая не заключила с Украиной соответствующий пенсионный договор.
Если начисление средств прекращено по какой-либо из этих причин, для возобновления выплат необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Заявление можно подать лично или отправить по почте, если человек временно находится за границей. В случае временного пребывания за границей к заявке прилагаются несколько важных документов:
- копия документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;
- оригинал документа, подтверждающего факт, что пенсионер жив, который можно получить в дипломатических учреждениях нашего государства за границей;
- копия украинского паспорта.
Поэтому во избежание прекращения выплат пенсии в Украине важно своевременно обновлять информацию и подавать необходимые бумаги в Пенсионный фонд.
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