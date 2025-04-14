Без пенсии в Украине можно остаться в нескольких случаях, поэтому важно учитывать несколько факторов.

Есть несколько причин, почему пенсионеры могут остаться без пенсии в Украине , сообщает Politeka.

Поддержка может быть прекращена, если обнаружены нарушения или особенности, предусмотренные Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Есть четыре основные причины прекращения начисления выплат:

Денежная поддержка назначена из недостоверных документов. Получатель скончался. Пенсионер не получал деньги в течение полугода. Пенсионер уехал в другую страну на постоянное место жительства в стране, которая не заключила с Украиной соответствующий пенсионный договор.

Если начисление средств прекращено по какой-либо из этих причин, для возобновления выплат необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Заявление можно подать лично или отправить по почте, если человек временно находится за границей. В случае временного пребывания за границей к заявке прилагаются несколько важных документов:

копия документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей; оригинал документа, подтверждающего факт, что пенсионер жив, который можно получить в дипломатических учреждениях нашего государства за границей; копия украинского паспорта.

Поэтому во избежание прекращения выплат пенсии в Украине важно своевременно обновлять информацию и подавать необходимые бумаги в Пенсионный фонд.

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