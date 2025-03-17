Пенсія в Україні для учасників бойових дій у 2025 році передбачає низку переваг.

Пенсія в Україні для учасників бойових дій у 2025 році передбачає може бути достроковою, повідомляє Politeka.

За словами адвокатки юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, трудовий стаж мобілізованих і контрактників продовжується навіть під час служби в зоні бойових дій. Згідно зі статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", час служби в період військового стану зараховується не лише до трудового стажу, а й до вислуги років.

Період роботи у зоні бойових дій зараховується за формулою 1:3 — один місяць перебування в таких умовах зараховується за три. Це означає, що навіть за короткий термін перебування в зоні бойових дій отримують більший трудовий досвід. Водночас, максимального терміну для такого зарахування немає.

УБД можуть вийти на заслужений відпочинок достроково: чоловіки — у 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки — у 50 років за умови 20 років періоду роботи. Однак розмір виплат залежить від стажу та посадового окладу, що вимагає індивідуального розрахунку.

До допомоги для УБД передбачені такі доплати:

Підвищення на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 590,25 грн.;

Щомісячна допомога на життя — 40 гривень;

Адресна допомога, якщо пенсійні нарахування (разом з надбавками) менша на 4 958 гривень.

Важливо відзначити, що мінімальна пенсія в Україні для УБД має бути не меншою на 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 4 958,1 гривні.

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