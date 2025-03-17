Пенсия в Украине для участников боевых действий в 2025 году предусматривает ряд преимуществ.

Пенсия в Украине для участников боевых действий в 2025 году предполагает, что может быть досрочной, сообщает Politeka.

По словам адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко, трудовой стаж мобилизованных и контрактников продолжается даже во время службы в зоне боевых действий. Согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", время службы в период военного положения относится не только к трудовому стажу, но и к выслуге лет.

Период работы в зоне боевых действий засчитывается по формуле 1:3 — один месяц пребывания в таких условиях засчитывается за три. Это означает, что даже в короткие сроки пребывания участники получают больший трудовой опыт. В то же время максимального срока для такого зачисления нет.

УБД могут выйти на заслуженных отдых досрочно: мужчины – в 55 лет при наличии 25 лет стажа, а женщины – в 50 лет при условии 20 лет периода работы. Однако размер выплат зависит от стажа и должностного оклада, требующего индивидуального расчета.

К помощи для УБД предусмотрены следующие доплаты:

повышение на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 590,25 грн.;

Ежемесячное пособие на жизнь - 40 гривен;

Адресная помощь, если пенсионные начисления (вместе с надбавками) меньше 4 958 гривен.

Важно отметить, что минимальная пенсия в Украине для УБД должна быть не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 4 958,1 гривны.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.