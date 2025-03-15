Система социальной помощи в Украине и Киеве играет важную роль в поддержке граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Размер выплат социальной помощи в Киеве и Украине зависит от установленного прожиточного минимума.

В 2024 году этот показатель увеличился с 2589 до 2920 гривен, но в 2025 году он останется неизменным. Этот фактор влияет на множество видов выплат, включая пособия для людей с инвалидностью, малообеспеченных семей, матерей-одиночек, безработных и другие категории граждан, пишет Politeka.net.

В 2025 году прожиточный минимум в гривнах составит: для детей до 6 лет – 2563, 6-18 лет – 3196, для трудоспособных граждан – 3028, для лиц, утративших трудоспособность – 2361.





Размер социальных выплат в 2025 году в Киеве.

Пособие по беременности и родам: для безработных и ФЛП – 757 (25% от прожиточного минимума).

На детей под опекой: до 6 лет – 6407,5; 6-18 лет – 7990.

Помощь родителям, ухаживающим за больным ребенком: до 6 лет – 5126; 6-18 лет – 6392.

Размер алиментов: до 6 лет – 2563; 6-18 лет – 3196.

Детям, чьи родители уклоняются от алиментов: до 6 лет – до 1281,5; 6-18 лет – до 1598.

Малообеспеченным семьям: 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1816,8; 100% – для людей с инвалидностью – 2361; 145% – для детей до 6 лет – 3716,35; 140% – для студентов 18-23 лет – 4239,2.

Лицам, ухаживающим за человеком с инвалидностью I или II группы: максимальная сумма – 2920.

В 2025 году в Украине произойдет перераспределение системы социальной помощи. Введение унифицированной системы позволит точнее определять нуждающихся в поддержке граждан.

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