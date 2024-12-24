Синоптики прогнозируют, что последняя рабочая неделя декабря в Украине будет изменчивой.

По данным "Укргидрометцентра", осадки не минуют страну. Снег и дожди начнутся с понедельника.

Понедельник, 23 декабря: В западных областях, в частности, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, ожидается снег с дождем. В восточных и южных регионах, таких как Донецкая, Луганская и Харьковская области, пройдут дожди. Сухое будет на большинстве территории страны. Отмечено, что теплее всего будет на юге, до +8 градусов в Одесской области, а на западе температура не превысит +1 градусов.

Вторник, 24 декабря : Погода изменится, но не радикально. В западных областях, как Львовщина и Прикарпатье, снег с дождем останется, а в Одесской и Житомирской областях возможен дождь. Температура днем ​​достигнет 8 градусов в Одесской и Донецкой областях. В Киеве осадков не ожидается, ночью температура будет колебаться в пределах 0...+2 градуса, а днем ​​до +4 градусов.

Среда, 25 декабря : Ожидается, что на Рождество погода будет неспокойной. Снег выпадет на западе, кроме Ровенской и Волынской областей, а дожди накроют юг, в том числе Запорожскую область. Теплее всего будет в Крыму, где температура поднимется до +12 градусов, а на западе сохранится холодная погода с температурой от +1 до -1 градусов. В Киеве осадков не будет, температура ночью -1…+1, днем ​​до +3 градусов.

Четверг, 26 декабря : Осадки охватят большую часть страны, в частности, снег будет в западных областях — на Прикарпатье и Закарпатье. В остальных регионах будут преобладать дожди. Днем на юг, в частности в Крыму, температура поднимется до +8 градусов, но ночью на западе возможен до -3 градусов. В Киеве без осадков, температура ночью -1, днем ​​до +3 градусов.

Пятница, 27 декабря : В большинстве регионов днем ​​и ночью будут сохраняться небольшие морозы. На юге температура может подняться до 4 градусов, а в большинстве западных и центральных областей опустится до -3 градусов. В Киеве также будет сухо, температура ночью в пределах -1...-3 градуса, а днем ​​до +2 градусов.

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