Возле ж\д вокзала в Киеве 2 октября произошла стрельба

Во время спора мужчина вытащил пневматический пистолет и выстрелил из него в женщину.

Она получила ранение в ногу.

Об этом информирует прессслужба Нацполиции Киева.

Инцидент произошел около 11 часов утра.

Сейчас все участники конфликта находятся в отделении полиции. Там с ними выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что коричневая дымка непонятного происхождения накрыла накануне Киев и его окрестности.

В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.

Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.

«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.

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