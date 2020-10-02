Возле ж\д вокзала в Киеве 2 октября произошла стрельба

Во время спора мужчина вытащил пневматический пистолет и выстрелил из него в женщину.

Она получила ранение в ногу.

Об этом информирует прессслужба Нацполиции Киева.

Инцидент произошел около 11 часов утра.

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вокзал поезд

Сейчас все участники конфликта находятся в отделении полиции. Там с ними выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что коричневая дымка непонятного происхождения  накрыла накануне Киев и его окрестности.

В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.

Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.

«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.

Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик нагло вышвырнул пенсионерку из салона

Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.