Возле ж\д вокзала в Киеве 2 октября произошла стрельба
Во время спора мужчина вытащил пневматический пистолет и выстрелил из него в женщину.
Она получила ранение в ногу.
Об этом информирует прессслужба Нацполиции Киева.
Инцидент произошел около 11 часов утра.
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Сейчас все участники конфликта находятся в отделении полиции. Там с ними выясняют все обстоятельства инцидента.
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