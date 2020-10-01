Водитель киевской маршрутки вышвырнул из салона автобуса пенсионерку

Инцидент произошел на 401 маршруте, а видеодоказательство опубликовали в телеграмм-канале KIEVMAP.

На кадрах видно, как женщина зашла в салон и заявила, что у нее пенсионное удостоверение. В свою очередь водитель ответил, что по пенсионному он не повезет.

Пассажирка начала говорить ему про постановление кабинета министров Украины, однако маршрутчик несколько раз попросил ее покинуть автобус. Она не согласилась, тогда он подошел к двери и силой вытащил ее из салона.

Пенсионерка набросилась с ругательствами на водителя, а также снимала его на телефон, угрожая так просто это не оставить.

После этого мужчина вернулся в кабину, ругаясь, и закрыл двери автобуса. Стоит отметить и тот момент, что никто из пассажиров не вступился за пенсионерку.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт произошел и в маршрутке №141 в Днепре, где водитель довел до слез девятилетнего ребенка. Он требовал от школьника оплатить проезд, угрожая выгнать его из салона.

По словам очевидцев, мужчина так жестоко обращается со всеми детьми, это не единичный случай. Подобные конфликты повторяются ежедневно, и похоже, что ситуация только обостряется.

Одна из пассажирок обратилась в администрацию предприятия, где работает водитель, с просьбой вмешаться в проблему, иначе может случиться беда. Родители пригрозились, что они сами "поговорят" с водителем и объяснят, как он себя ведет.

Напомним, из маршрутки на ходу выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

Ранее Politeka писала, что маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке Днепра закончился страшным.