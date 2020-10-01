В Киеве задержали мужчину, который жестоко избивал женщин и доводил их до самоубийства

Две его жертвы покончили с собой. Об этом сообщили "stolychno.news"

Злоумышленником оказался известный тренер и врач.

Одна из потерпевших рассказала, что в 2013 году он избил ее и сжег автомобиль, но его не привлекли к ответственности, не смотря на уголовные дела.

Еще одна жертва находится в тяжелом состоянии и борется за жизнь.

“Недавно она познакомилась с мужчиной, который втерся ей в доверие и она не подозревала, что он окажется жестоким маньяком.

Когда Оля начала замечать странные вещи в его поведении хотела прекратить с ним общение, но как видно, от него уйти не получилось”, – рассказала свекровь потерпевшей.

К слову, в Киеве 377 новых случаев инфицирования китайским вирусом.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. Также болезнь подтвердилась у 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что вчера от инфекции умерли 10 человек. За все время пандемии от вируса скончался 391 житель Киева.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.