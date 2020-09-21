С понедельника, 21 сентября в Киеве еще пять школ в разных районах перешли на дистанционное обучение

Об этом на брифинге рассказал киевский городской голова Виталий Кличко, передает Politeka.

По словам столичного градоначальника, на дистанционное обучение отправляются все классы и школы, в которых обнаруживают заболевших китайским вирусом педагогов или учеников.

С сегодняшнего дня в связи с этим на карантин закрылись пять школ: в Голосеевском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Соломенском районах Киева. Кроме того, в 122 столичных школах переведены на дистанционное обучение 328 классов, в которых есть заболевшие школьники.

Всего же, по информации Кличко, в Киеве заболели коронавирусом 267 школьников и 127 педагогов.

Кроме того, на временной самоизоляции находятся 15 групп детских садов, а один детсад закрыт на карантин полностью. На сегодняшний день, заполняемость детей в киевских жетскадах – около 50% от общего количества мест.

Politeka писала, что с понедельника, 21 сентября, меняется деление Украины на каратинные зоны.

Так, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красной" зоне теперь не будет ни одного областного центра, а также значительно сократили список. В то же время поменялись условия, при которых населенные пункты включают в "красную" или "оранжевую" зоны.

Следовательно, в «красную» карантинную зону попадают города и районы, в которых 75% коек в медучреждениях загружены в течение пяти суток и будет выявлено превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

В "оранжевой" зоне появилась следующая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В это же время отменяется запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали: «на восьмой день…»