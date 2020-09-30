Youtube-канал «Соцопрос» провёл социологическое исследование на тему «Если бы вы стали мэром Киева». Столичных жителей расспрашивали о том, какие проблемы они видят в своём городе и как бы они их решили, если бы обладали для этого достаточной властью.

В числе таких проблем нередко называли недостаточную чистоту: и чистоту городских улиц, и чистоту воздуха. По словам опрошенной женщины, проблема эта относительно недавняя: сама она ещё помнит времена идеальной чистоты Киева, когда даже на Крещатике, в самом центре столицы, росли чайные розы (сейчас же там воздух считается слишком загрязнённым даже для каштанов).

Говорилось и о проблеме постоянных пробок на улицах, что связано с двумя другими вопросами: о качестве дорог и об общественном транспорте. Так, один из респондентов предложил использовать опыт Польши или Германии (где, как он напомнил, долгое время жил нынешний киевский мэр).

Недовольство горожан вызывают и допотопные маршрутки. Один из них дошёл даже до требования немедленно убрать с улиц допотопные «Богданы», однако это не решило бы проблему нехватки общественного транспорта. он также выразил несогласие с другими по поводу качества дорог. По его словам, оно вполне удовлетворительное, но сами улицы слишком узки, не хватает развязок и парковок. В этом и состоит причина пробок.

Опрошенные жаловались и на то, что в городе недостаточно общественного транспорта, и поэтому он ходит крайне редко. Ещё в числе киевских проблем называли недостроенные дома.

Респонденты отрицательно отвечали на вопрос, желали ли бы они сами занять кресло мэра и заняться перечисленными проблемами. Но, по их словам, городом должен управлять опытный хозяйственник.

Сообщалось, что в Киеве уже была подана петиция о ликвидации маршруток.

Также поступала информация, что воздух в ряде киевских районов чрезмерно загрязнён.