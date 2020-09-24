Станом на ранок, 24 вересня в трьох районах Києва зафіксовано шкідливий рівень забрудненості повітря
Це видно на карті моніторингу стану повітря в столиці, опублікованій ресурсом saveEcoBot, передає Politeka.
Так, у Подільському, Шевченківському та Дарницькому районах столиці зафіксовано індекс якості повітря (AQI) на рівні 152-156, а це вважається шкідливим для здоров'я людей.
По карті видно, що шкідливий рівень повітря (червоний) зафіксований на вулиці Глибочицькій, Харківському шосе, вулиці Орхідейній та провулку Бондарському.
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Politeka писала, що в Києві з ранку, 21 вересня Лівий берег накритий сильним смогом. Причина смогу-звалище, що загорілося, куди місцеві жителі роками везли будсміття і пластик. Погіршує становище те, що пожежа перекинулася на торфовища, розташовані неподалік.
Екологи і лікарі в один голос стверджують, що такі пожежі можуть надати серйозні наслідки на здоров'я жителів столиці, так як вони змінюють екологію всього мегаполісу. Повітря в Києві на сьогоднішній день перенасичене канцерогенами, не очищається і тому ті, хто мимоволі дихає димом, серйозно ризикують своїм здоров'ям.
"Система фільтрів сучасних сміттєспалювальних заводів коштує сотні мільйонів євро. Тут (у Києві, – Ред.) все відбувається прямо в повітрі, відповідно, ми всіма цими фенолами, формальдегідами і іншим дихаємо", – пояснив один з експертів.
У Києві з 1 по 7 вересня в повітрі відзначено перевищення норми забруднення. Про це заявили на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. На 15-ти постах було досліджено кількість пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту і формальдегіду в повітрі. Найбільше забруднень зафіксовано на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та Деміївській площі. Тут кількість шкідливих домішок перевищує норму в кілька разів.
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