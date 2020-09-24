По состоянию на утро, 24 сентября в трех районах Киева зафиксирован вредный уровень загрязненности воздуха

Это видно на карте мониторинга состояния воздуха в столице, опубликованной ресурсом saveEcoBot, передает Politeka.

Так, в Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы зафиксирован индекс качества воздуха (AQI) на уровне 152-156, а это считается вредным для здоровья людей.

По карте видно, что вредный уровень воздуха (красный) зафиксирован на улице Глыбочицкой, Харьковском шоссе, улицы Орхидейной и переулке Бондарском.

Politeka писала, что В Киеве с утра, 21 сентября левый берег накрыт сильным смогом. Причина смога – загоревшаяся свалка, куда местные жители годами везли строймусор и пластик. Усугубляет положение то, что пожар перебросился на торфяники, расположенные неподалеку.

Экологи и врачи в один голос утверждают, что такие пожары могут оказать серьезные последствия на здоровье жителей столицы, так как они изменяют экологию всего мегаполиса. Воздух в Киеве на сегодняшний день перенасыщен канцерогенами, не очищается и поэтому те, кто поневоле дышит дымом, серьезно рискуют своим здоровьем.

"Система фильтров современных мусоросжигательных заводов стоит сотни миллионов евро. Здесь (в Киеве, – Ред.) всё происходит прямо в воздухе, соответственно, мы всеми этими фенолами, формальдегидами и остальным дышим", – объяснил один из экспертов.

В Киеве с 1 по 7 сентября в воздухе отмечено превышение нормы загрязнения. Об этом заявили на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. На 15-ти постах было исследовано количество пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида в воздухе. Больше всего загрязнений зафиксировано на Бессарабской площади, проспекте Победы и Демеевской площади. Здесь количество вредных примесей превышает норму в несколько раз.

Напомним, экокатастрофа на Одесчине, лиманы высыхают один за другим: кадры.

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