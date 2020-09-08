Жителі Києва вимагають замінити маршрутки

Повідомляється, що в мерію звернулися з ініціативною прибрати маршрутні таксі, і замінити їх муніципальним транспортом, тобто, автобусами, трамваями, і тролейбуси.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Для того, щоб Київради розглянула дане повідомлення, воно зобов'язане набрати 10 тисяч голосів за 10 днів.

Раніше ми писали, що стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.

За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.