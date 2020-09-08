Жители Киева требуют заменить маршрутки

Сообщается, что в мэрию обратились с инициативной убрать маршрутные такси, и заменить их муниципальным транспортом, то есть, автобусами, трамваями, и троллейбусы.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Для того, чтобы Киевсовета рассмотрел данное сообщение, оно обязано набрать 10 тысяч голосов за 10 дней.

Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.

По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.

Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.