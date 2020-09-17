В центре Киева произошел взрыв в ресторане
ЧП случилось в туристическом месте, на Андреевском спуске в четверг, 17 сентября.
Об этом сообщает Громадське со сслыкой на столичную полицию.
На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и кареты скорой помощи.
Других деталей пока нет.
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Судя по опубликованным в Сети кадрам, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а
В полиции заявили, что назвать число пострадавших пока не могут.
При этом телеканал "Украина 24" сообщает, что известно о двух пострадавших.
По неподтвержденной информации, в ресторане взорвалось газовое оборудование.
Напомним также, что в конце августа в доме по ул. Большой Васильковский, 81, что в Печерском районе столицы произошел пожар.
По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.
В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.
Напомним про мощный взрыв под Киевом, разорвало газопровод, поставляющий газ в Европу: "Подходить опасно", кадры с места.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, известно о жертвах: фото с места ЧП.
Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в киевской многоэтажке возле посольства: первые кадры ЧП.