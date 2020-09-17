В центре Киева произошел взрыв в ресторане

ЧП случилось в туристическом месте, на Андреевском спуске в четверг, 17 сентября.

Об этом сообщает Громадське со сслыкой на столичную полицию.

На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и кареты скорой помощи.

Других деталей пока нет.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а

В полиции заявили, что назвать число пострадавших пока не могут.

При этом телеканал "Украина 24" сообщает, что известно о двух пострадавших.

По неподтвержденной информации, в ресторане взорвалось газовое оборудование.

Напомним также, что в конце августа в доме по ул. Большой Васильковский, 81, что в Печерском районе столицы произошел пожар.

По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.

В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.

На Андреевском спуске в ресторане прогремел взрыв: пострадали два человека Gepostet von Информатор Киев am Donnerstag, 17. September 2020

Напомним про мощный взрыв под Киевом, разорвало газопровод, поставляющий газ в Европу: "Подходить опасно", кадры с места.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, известно о жертвах: фото с места ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в киевской многоэтажке возле посольства: первые кадры ЧП.