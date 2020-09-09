В украинской столице в ходе проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна
Как Politeka стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Киева, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.
«Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной», - идет речь в сообщении.
Предварительно установлено, что из-за проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. Вследствие чего на месте погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.
Сейчас на месте ЧП полицейские проводят следственные действия детали происшествия.
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