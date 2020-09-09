В украинской столице в ходе проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна

Как Politeka стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Киева, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

«Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной», - идет речь в сообщении.

Предварительно установлено, что из-за проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. Вследствие чего на месте погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Сейчас на месте ЧП полицейские проводят следственные действия детали происшествия.



Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.



По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.







Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.