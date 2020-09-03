В Киеве бушует пожар возле американского посольства

Огонь охватил квартиру во многоэтажном доме по улице Сикорского, недалеко от здания посольства США. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на собственные источники.

Пожар начался на 24-ом этаже. Известно, что одна из потерпевших вылезла из окна, чтобы спастись от огня. Женщина стояла на кондиционере.

На месте событий работают спасатели, которые тушат пламя из квартиры этажом выше, поскольку краны не достают на такую высоту.

Напомним, недавно в поселке Коцюбинское (Киевская обл.) вспыхнул пожар. Загорелся торговый павильон на площади 60 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать в 14:40 и ликвидировать в 15:20. Известно, что существовала угроза распространения огня на магазины, расположенные рядом.

Ранее мы писали, что на днях на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус.

Можно было увидеть, как горит задняя часть транспортного средства, а густой дым тянется за ним на несколько метров.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.

Напомним также, что в конце августа в доме по ул. Большой Васильковский, 81, что в Печерском районе столицы произошел пожар.

По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.

В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул, срочно съехались спасатели: фото ЧП.

До этого Politeka писала, что взрыв прогремел в жилом доме: видео ЧП.

Также Politeka сообщала, что волна поджогов прокатилась по городу, съехались полиция и спасатели: видео ЧП.