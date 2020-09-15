Появились новые подробности жуткого ЧП под Киевом, который не на шутку напугал местных жителей

Об этом информирует Telegram-канал Pavlovsky News, передает Politeka.net.

Жительница Чабанов, в котором произошло ЧП, рассказала, что сперва она услышала сильный взрыв.

"Был звук в виде взрыва, а потом начал травить воздух. И при чем оно сначала затихнет, а потом усилится. Я сразу вышла и знаю, что тут есть газопровод большого давления, и сразу поняла, что тут что-то произошло с ним (газопроводом - ред.). Удивило, что не было пламени, то есть, это было что-то аварийное, а не диверсия", - продолжила женщина в общении с журналистами.

Полиция, в свою очередь, уверяет, что мощный взрыв прогремел под землей, в результате чего образовалась огромная яма.

После ЧП силовики оцепили место взрыва. Утверждают, что небезопасно проходить ближе, поскольку неизвестно, идет ли еще газ из газопровода, который поставляет топливо в Европу. На месте работают газовики, спасатели и следственная группа.

Информации о пострадавших людях в результате мощного взрыва на газопроводе высокого давления нет.

"Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он опять усиливается", - рассказывала ранее одна из очевидцев ЧП.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.