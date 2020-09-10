Под угрозой исчезновения одно из Дидоровских озер в Национальном природном парке "Голосеевский"
Как передает Politeka, об этом стало известно из сообщения пресс-службы национального прака в Фейсбуке.
Аварийную ситуацию водоема №3 каскада Дидоровских озер (озеро Гнилое) обнаружили утром 7 сентября.
Специалисты обнаружили разрушение заставок переливного колодца в нижней части, в результате чего снизился уровня воды (на данный момент около 1 м) озера №3 и повысился уровень воды в озере №4.
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Как заявили работники парка, это может привести к разрушению гидротехнического сооружения и дамбы пруда.
В результате прорыва дамбы существует угроза гибели водоема и всего живого, а также возникновения чрезвычайной ситуации в связи с наличием жилого массива, расположенного ниже каскада озер.
Напомним, в украинской столице в ходе проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна.
Предварительно установлено, что из-за проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. Вследствие чего на месте погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.