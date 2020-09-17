В Киеве ожидается резкое снижение температуры

В Киеве в пятницу будет резкое похолодание: ночью 6-8° тепла, днем 12-14, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве субботу и воскресенье будут прохладными, но без осадков.

Заморозки в окрестностях города ожидаются в ночь на субботу.

Такое резкое изменение погоды может «стукнуть» по голове, настроения и заставить прыгать артериальное давление, передает pravda.com.ua.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

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