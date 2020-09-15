Гонки в Киеве закончились масштабным ДТП
Как передает Апостроф, по словам очевидцев, ночью на столичной Троещине два авто устроили соревнования на скорость.
Один из водителей не справился с управлением и влетел в припаркованные у дороги машины. На своем пути он снес четыре авто.
Между тем, его соперник развернулся и намеренно ударил в сторону авто, с которым вел борьбу. От удара автомобиль соперника раскрутило и отбросило в другое авто. Последний ударил машину, проезжающую рядом.
Предварительно пострадавших нет. А инициатора ночных гонок, который скрылся с места происшествия, разыскивает полиция.
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Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.
В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.
Отметим, что несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.
В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.