Гонки в Киеве закончились масштабным ДТП

Как передает Апостроф, по словам очевидцев, ночью на столичной Троещине два авто устроили соревнования на скорость.

Один из водителей не справился с управлением и влетел в припаркованные у дороги машины. На своем пути он снес четыре авто.

Между тем, его соперник развернулся и намеренно ударил в сторону авто, с которым вел борьбу. От удара автомобиль соперника раскрутило и отбросило в другое авто. Последний ударил машину, проезжающую рядом.

Предварительно пострадавших нет. А инициатора ночных гонок, который скрылся с места происшествия, разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.



Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.



В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

Отметим, что несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.