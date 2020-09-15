Киевлянам показали, как строят метро на Виноградарь

Фоторепортажи с разъяснениями публикуют в ПАО "Киевметрострой".

На площадке №214 (станция «Мостицкая» и часть двухъярусных тоннелей) ведется монтаж тоннелей. Уже смонтировано 17 метров тоннеля из блоков сплошь-секционной оправы под левый перегонный тоннель (направление от Виноградаря до сырца).

После проведения работ по гидроизоляции подосновы, работы по монтажу следующих блоков будут продолжены.

Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.

В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.