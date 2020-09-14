В Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение

Об этом сообщила начальница управления образования и науки Татьяна Павленко.

"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".

Ранее мы писали, что на Киевщине за сутки рекордное количество больных на китайский вирус.

Как передает Politeka по данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 сентября 2020 года на 10:00 официально подтвержден 6961 случай заболевания вирусом. В том числе у 573 детей и у 862 врачей.

За весь срок эпидемии из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1032 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 5929 человек.

Всего за период эпидемии в области погибли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о один летальный случай у больного с коронавирусом.