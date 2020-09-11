Общественный деятель Андрей Пальчевский и действующий мэр Виталий Кличко остаются фаворитами в борьбе за кресло городского головы столицы
Об этом говорится в результатах социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Известно, что соцопрос проводился в Киеве с 5 по 7 сентября, и в нем приняли участие 1500 респондентов.
Если бы выборы мэра столицы проходили в ближайшее воскресенье, за Виталия Кличко отдали бы свои голоса 23,6%. Общественного деятеля Андрея Пальчевского готовы поддержать 17,8% опрошенных.
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Среди тех, кто определился: за Кличко - 26,8%, а за лидера партии "Перемога Пальчевського" - 20,2%.
Но не стоит забывать, что рейтинг действующего мэра показывает негативную тенденцию: он просел в период с марта по июль 2020 года. Что касается Андрея Пальчевского, то его рейтинг стабилен.
ТОП-9 по результатам социсследования выглядит следующим образом:
Виталий Кличко – 26,8%
Андрей Пальчевский – 20,2%
Николай Томенко – 9,1%
Александр Попов – 6,2%
Андрей Билецкий – 5,7%
Ирина Верещук – 5,4%
Игорь Смешко – 5,3%
Сергей Притула – 5,0%
Алексей Гончаренко – 4,8%.
Помимо этого, в рамках нового социального исследования жители Киева рассказали, какую они политическую силу готовы поддержать на предстоящих местных выборах:
В результате, первая тройка политсил, которые являются фаворитами, была сформирована следующим образом:
«Европейская солидарность» - 17,2%
«Перемога Пальчевского», - 15,7%
«Слуга народа» - 11,5%.
Как мы видим по результам, политическая партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" даже не попала в тройку фаворитов, и ее рейтинг сейчас составляет 9,8%.
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