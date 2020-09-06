Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, какие обязанности должен выполнять мэр Киева

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). По словам Пальчевского, киевский мэр должен не только принимать граждан, но и организовывать местные референдумы. Сегодня для этого есть все условия, хоть и нет законодательной базы. Пальчевский считает, что при желании ее можно внедрить.

«Строим мост - не строим мост, довольны мостом - недовольны мостом", - объяснил общественный деятель.

Пальчевский считает, что мэру Киева Виталию Кличко нужно обратиться к президенту, чтобы совместно повлиять на Верховную Раду.

«Можно звонить ему и сказать: вы знаете, дорогой мой, у киевлян в городе, в котором вы находитесь, в котором было два майдана и который склонен к революционной деятельности, есть проблема - мне нужна ваша поддержка. Поехал к депутатам и сказал: на вас лежит моральное обязательство дать людям референдум», - объяснил Пальчевский.

По его словам, если депутаты не могут внедрить референдумы по всей Украине, можно начать с Киева.

Напомним, что Пальчевский раскритиковал Зеленского за желание остаться президентом еще на 5 лет: «Я сторонник жестких сроков».

Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал о преимуществе женщин в политике и разнес санврача Ляшко: "В этих странах...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, как привести Украину к процветанию: «Если брать взаймы, то…».