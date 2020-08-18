В Борисполе мужчина "случайно" зарезал своего гостя во время застолья

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Обозреватель.

По данным источника издания в полиции, преступление удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения, установленным неподалеку от места ЧП.

Полицейским позвонил один из жителей области и рассказал, что его 62-летний коллега, приживающий в Борисполе, не вышел на работу и с нм нет телефонной связи.

Когда полицейские приехали домой к исчезнувшему мужчине, то увидели, что входная дверь в квартиру открыта. В одной из комнат правоохранители обнаружили тело хозяина дома с множественными ножевыми ранениями. Врачи, осмотрев тело, заявили, что один из ударов ножа зацепил артерию и мужчина умер от потери крови.

Изучив видео с камер наблюдения, полицейские установили личность последнего гостя погибшего – 63–летнего местного жителя.

Мужчину оперативно задержали, он сознался в произошедшем. Отвечая на вопрос, что послужило причиной кровавых разборок, подозреваемый ответил, что всё произошло "случайно". Оказывается, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, во время которого гость схватил кухонный нож и нанес хозяину квартиру множество ударов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

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